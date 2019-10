Sorridente e solare come siamo abituati a vederla sui social, Raffaella Mennoia non sta attraversando attualmente un periodo felice. La celebre autrice di Uomini e donne ha rilasciato sui social alcune dichiarazioni riguardanti le condizioni dello stato di salute del padre, non ottimali. Per affrontare privatamente questo momento, l’autrice starebbe pensando di abbandonare i social.

“C’è mio padre che sta male“

Una delle più fidate amiche e colleghe di Maria De Filippi e volto noto del programma Uomini e donne, di cui è autrice, Raffaella Mennoia non sta passando un periodo felice. Sui social l’autrice romana rilascia uno sfogo sullo stato di salute del padre: “Avrei un sacco di cose da raccontarvi però non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e famigliari di questo periodo.

C’è mio padre che sta male. Va beh insomma, ragazzi, è la vita… Poi ciò che sembra su Instagram spesso non è. Diciamo che usiamo questo social per le cose allegre. Poi se proprio non ce la dovessi fare mi tolgo e non vi racconto tutto“.

La carriera di Raffaella Mennoia

L’autrice avrebbe quindi lasciato ventilare l’ipotesi di disconnettersi, momentaneamente o definitivamente, dal mondo social per stare accanto al padre malato. Si tratta di un momento delicato che preferirebbe vivere esclusivamente per sé, in maniera privata e con l’appoggio della famiglia e degli amici più intimi e fidati.

Per Raffaella Mennoia la notorietà è arrivata proprio in televisione quando nel 2000, è diventata autrice nonché figura di importanza basilare nella redazione di Uomini e donne. Braccio destro di Maria De Filippi, la ragazza ha contribuito anche alla realizzazione di un altro programma di grandissimo successo della conduttrice, Temptation Island. Una vita dunque ricca di impegni, lavoro e soddisfazioni personali ma che la chiama ora ad una sfida ben più importante: stare al fianco del padre e superare insieme a lui questo momento di difficoltà.