Una scoperta destinata a cambiare per sempre la storia così come la conosciamo. Con queste parole l’Israel Antiquities Authority ha accolto la scoperta di una megalopoli nel distretto di Haifa, chiamata En Esur.

La più grande mai rinvenuta

Quelli che erano lavori di uno svincolo autostradale si sono rivelati una scoperta sensazionale nel campo dell’archeologia. Ad Harish, 50km dalla capitale Tel Aviv, è stata rinvenuta una città datata 5.000 anni fa, la più grande mai scoperta di questo genere. Con i suoi 650.000 metri quadrati, En Esur si è rivelata essere 10 volte più grande di Megiddo e Gerico, le altre città cananee.

Come spiegato dal direttore degli scavi, il Dr. Yitzhak Paz in un video della IAA pubblicato su Youtube, “È molto più grande di qualsiasi altro sito noto in Israele e nelle regioni della Giordania, del Libano e della Siria del sud”.

Una città organizzata

A meravigliare gli esperti e le centinaia di giovani studenti volontari che lavorano allo scavo è soprattutto l’organizzazione di questa “New York dell’Età del Bronzo”: risale appunto a 5.000 anni fa e sorgeva tra due corsi d’acqua, terreno ideale per l’agricoltura. Erano però già i tempi della transizione tra società puramente agricole a urbane, come testimoniano le numerose strade, abitazioni e soprattutto edifici pubblici.

La città quindi era perfettamente pianificata e organizzata. Si stima che all’incirca 5-6 mila persone popolassero questi edifici e che non fossero solo dediti all’agricoltura, ma anche al commercio con le vicine città.

C’è anche un edificio più vecchio

Le scoperte dell’IAA, finanziate dalla compagnia Netivei Israel, non si sono fermate qui, tuttavia. Sotto il primo strato della città di En Esur, risalente appunto a circa il 3.000 A.C, è stato rinvenuto un edificio ancora più antico. Si stima che tale costruzione risalga a 7.000 anni fa e che potesse essere un edificio di culto: sono state ritrovate statuine di sagome umane, ossa bruciate di animali ed un enorme vasca di 10-15 tonnellate.

Secondo il Dr. Paz, questa è una scoperta fondamentale: “Cambierà per sempre quello che sappiamo sulla nascita dell’urbanizzazione nella regione di Israele e nelle altre“.

