Mara Venier entra a gamba tesa sui rumor che vorrebbero Emanuele Filiberto come artefice di un clamoroso rifiuto al presunto ingaggio come inviato a Domenica In. Sul web l’ipotesi sembra essersi diffusa in modo capillare, ma la conduttrice ha scelto di stroncare il gossip con un messaggio, forte e chiaro.

Il gossip sul presunto rifiuto di Emanuele Filiberto

Un dei ghiotti bocconi dell’ultima ora, in fatto di gossip, vorrebbe Emanuele Filiberto di Savoia come autore di un ‘gran rifiuto’ a mamma Rai. Nello specifico, alcuni siti web hanno riferito di una presunta offerta per fare l’inviato a Domenica In, che lui avrebbe però declinato in favore del suo ingresso ad Amici Celebrities.

Un gesto che suonerebbe come un sono schiaffo a Viale Mazzini, se non fosse per un particolare di non secondario conto: la smentita plateale di Mara Venier, che ha scelto un canale immediato per stroncare la questione sul nascere (o quasi).

La secca smentita di Mara Venier

‘Zia Mara’ non ha perso tempo (e verve) e si è tuffata immediatamente in una replica sferzante via social. Sul suo profilo Instagram è apparsa una storia in cui la conduttrice ha smentito chiaramente la voce sul principe.

“Mai chiesto a Emanuele Filiberto di fare l’inviato a Domenica In!!!!

Il ragazzo l’ha sognato!!!!!“. Queste le parole della regina del format domenicale Rai, non è chiaro se rivolte al protagonista del pettegolezzo o all’autore dell’articolo.

Post di Mara Venier su Instagram – Fonte: Instagram Stories Mara Venier

Nessuna proposta e nessun rifiuto, dunque, almeno secondo quanto cristallizzato dal commento della padrona di casa. Tanto è bastato, comunque, a sigillare la questione che si era alimentata in maniera repentina sul web.

Da Emanuele Filiberto di Savoia, al momento, non sarebbe arrivata nessuna replica e sui suoi canali social non sembra esserci traccia della vicenda. Forse il caso può dirsi davvero chiuso.