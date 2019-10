Un uomo si è barricato in una scuola comprensiva di una frazione di Foligno. Dalla scuola sono stati immediatamente evacuati i ragazzi. L’uomo si è barricato dentro con la figlia che sarebbe poi stata lascia andare.

Barricato a scuola

Le notizie sono ancora frammentarie da Foligno. Stando a quanto rivela Ansa, la Procura di Foligno avrebbe fatto sapere che la situazione è sotto controllo. L’uomo avrebbe in un primo momento sostenuto di avere con sé un ordigno, per poi lasciar uscire la figlia da scuola. La polizia ha assicurato che l’uomo non ha con sé né armi né ordigni.

Alla fine l’uomo si è arreso.