Chi saranno i protagonisti della prossima puntata di Domenica In? Le anticipazioni della prossima puntata del 13 ottobre prefigurano grandi emozioni e tanto intrattenimento. Infatti, Mara Venier si prepara ad ospitare una star internazionale della musica, Mika, accanto a star italiane, come Fabio Rovazzi e l’attrice Valeria Fabrizi, con un focus speciale sulle popolari “Signorine Buonasera“.

Il cantante Mika a Domenica In

Come svela Tvblog, Mara Venier si prepara ad accogliere nello studio di Domenica In un ospite internazionale molto conosciuto dal pubblico italiano, il cantante Mika. Il nuovo album del cantante è appena uscito, lo scorso 4 ottobre, ma pare che durante la puntata non presenterà solo i nuovi brani di My Name Is Michael Holbrook, ma è possibile che regalerà al pubblico un salto nel passato, esibendosi nell’interpretazione di alcuni dei suoi più grandi e vecchi successi.

Altrettanto probabile è che l’intervista con Mara Venier spazi anche sulla sua vita personale, visto che Mika ha descritto questo nuovo album ai microfoni di Radio Deejay come molto intimo, un lavoro finalizzato a mostrare la sua identità, dopo 10 anni di carriera. Dunque, il pubblico potrebbe conoscere aspetti più reconditi della star.

Le “Signorine Buonasera” e gli altri ospiti della prossima puntata

Un focus importante sarà quello dedicato alle “Signorine Buonasera“.

Mara Venier ospiterà infatti nello studio di Domenica In Gabriella Farinon, Mariolina Cannuli, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi. Oltre a questi personaggi iconici della Rai e al cantante Mika, saranno ospiti della puntata del 13 ottobre di Domenica In (in onda alle 14,00 su Rai1) anche il cantante Fabio Rovazzi, il conduttore Flavio Insinna, l’attrice Valeria Fabrizi e l’attore Ronn Moss, ex volto storico del Ridge Forrester di Beautiful.

Dunque, c’è da aspettarsi una puntata movimentata, frizzante ma in grado di lasciare allo stesso tempo molto spazio alle riflessioni, secondo lo stile a cui “Zia Mara” ha abituato il suo pubblico.