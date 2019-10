Ci sarebbero state delle esplosioni su una petroliera iraniana a largo della città saudita di Gedda, nel Mar Rosso. Le esplosioni, stando a quanto rivelato dall’agenzia ‘Mehr’ che cita la ‘National Iranian Tanker Company’ (Nitc), sarebbero state causate da due missili.

“I tecnici a bordo della petroliera ed esperti della Nitc stanno cercando di chiarire la causa delle esplosioni“, si legge ancora. “Gli esperti ritengono si tratti di un attacco terroristico“, aggiunge l’agenzia iraniana Isna.

Sembrano che non ci siano state conseguenze per l’equipaggio, ma al momento ci sarebbe una fuoriuscita di petrolio in mare. Le notizie sono ancora frammentarie.

An #Iranianoil tanker was on fire following an explosion on October 11 near the #Saudiport city of #Jeddah, which has also resulted in an oil spill in the #RedSea, state-media reported.



Photo: IANS pic.twitter.com/0ENf6Ofdsi