Mahmood è ormai un vero e proprio re del web, lo stesso ‘regno virtuale’ che ha diviso con uno scatto che ha generato un’ondata di pareri contrastanti. Il cantante si è messo in posa con un dettaglio che non rischia di passare inosservato: un orecchio d’oro. Su Instagram i commenti alla soluzione estetica si moltiplicano, e alcuni hanno qualche riserva.

Mahmood: il dettaglio non passa inosservato

Ci sono scelte, soprattutto se riguardano volti noti dello spettacolo, che è davvero difficile far passare inosservate. Mahmood non ha fatto fatica a imporsi all’attenzione dei fan, stavolta non con un nuovo brano: a scatenare la curiosità è un dettaglio che ha generato reazioni contrastanti.

Poche ore fa, infatti, sul suo affollatissimo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ritrae il suo intrigante volto con un particolare, diciamo non proprio “invisibile” anche a uno sguardo distratto.

Si tratta di un gigantesco orecchino d’oro a forma di orecchio, che va praticamente a rivestire la pelle come una maschera. Ma non è il solo elemento che spicca, dato che il maxi gioiello esibisce una vistosa pietra rosso fuoco.

Visualizza questo post su Instagram 👂💍✨ Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 8 Ott 2019 alle ore 11:05 PDT

Le reazioni per il copri-orecchio d’oro

Si tratterebbe di un pezzo da collezione di una nota casa di moda, un accessorio in oro con brillante capace di stupire, nel bene o nel male.

Ed è proprio l’effetto sortito dallo scatto dell’artista, in posa con il copri-orecchio dorato che si è tradotto in uno degli elementi più chiacchierati della Rete.

Sono tantissimi i commenti di piena approvazione, ma altrettanti hanno decisamente tenore opposto: “Ma non ti fa male?“, scrive un utente – forse preoccupato per il ‘peso’ dell’accessorio -, e ancora “Ma cos’hai all’orecchio?“, “Di che ti fai?“.

L’artista non ha risposto, lasciando il pubblico a una personale interpretazione dell’immagine. Comunque vada, sembra essere un successo: dal look della sua prima apparizione all’Ariston agli outfit esibiti sui social, Mahmood sembra dettare le regole di una nuova tendenza.

Che piaccia oppure no.

*immagine in alto: fonte/Instagram Mahmood, dimensioni modificate