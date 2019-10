È nata la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo: si chiama Bianca ed è venuta al mondo stamattina alle 8.38.

È stato un parto programmato quello di Ursula Bennardo: da ieri infatti in molti avevano cominciato a fare gli auguri alla coppia, augurando “in bocca al lupo” alla mamma.

La gioia di Sossio aruta

Oggi a dare la notizia sui social è stato Sossio, che ha pubblicato una foto della piccola manina di Bianca nel palmo della sua (ben più grande) mano scrivendo: “Ore 08.38….E’ nata…LA NOSTRA PRINCIPESSA BIANCA..❤❤❤❤ TI AMO URSULA E GRAZIE DI QUESTO IMMENSO DONO“.

Nove mesi di fatica, poi il regalo più grande

Non si hanno informazioni sul peso della piccola o sulle attuali condizioni di mamma e figlia, ma il tono gioioso del post fa intendere che tutto sia andato bene.

Proprio ieri Ursula Bennardo aveva pubblicato, a poche ore dal lieto evento, un post molto commovente. La vip aveva raccontato come questa bambina fosse un regalo atteso da tanto da Sossio: “Sto per mettere al mondo ciò che più desideravi dalla vita … 🎀… @sossioarutaofficial. Ci siamo desiderati poi allontanati ,poi voluti poi lasciati … fin quando nella mancanza vera ci siamo innamorati!”. Poi, un accenno alla difficoltà degli ultimi mesi: “Poi per me nove mesi di sacrifici e a momenti l’ultimo grande quello del parto, per noi, per te, per lei !

Se sapessi come mi sento mi abbracceresti e non ti staccheresti mai più…”.