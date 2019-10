Tale e Quale Show torna in onda questa sera, venerdì, per una nuova appassionante puntata. Il programma è molto seguito e apprezzato dal pubblico della Rai, e vedrà la proclamazione del vincitore del “Campione di Tale e Quale Show 9” la prossima settimana.

Le esibizioni di questa sera

Questa sera Flora Canto vestirà i panni di Orietta Berti; Sara Facciolini quelli di Cher; Eva Grimaldi farà un salto nel passato con la musica disco dei Boney M.. Difficile prova anche per Jessica Morlacchi che sarà alle prese con la leggendaria Mina; Lidia Schillaci sarà invece Alessandra Amoroso e David Pratelli sarà Giorgio Gaber.

Una prova interessante per Davide de Marinis che sarà Vasco Rossi; Tiziana Rivale interpreterà Caterina Caselli; Gigi & Ross, sempre in coppia, saranno Cochi e Renato; Francesco Monte sarà di Rag’n’Bone Man; mentre a Francesco Pannofino tocca la prova John Belushi. Il migliore in gara al momento, Agostino Penna, farà i conti con Dionne Warwick.

La classifica di gradimento

La classifica al momento vede in testa Agostino Penna, a seguire Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Lidia Schillaci, Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Francesco Monte, Flora Canto, Sara Facciolini, David Pratelli, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi.