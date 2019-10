Un uomo di 40 anni è ricercato con l’accusa di aver stuprato una bambina di 2 anni, come riporta Fox 13, e di averla poi lasciata in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto a Collier County, nel sud della Florida: il giudice distrettuale ha rilasciato il mandato di arresto per Roberto Lopez, al momento ricercato dall’Ufficio dello Sceriffo.

Stuprata a 2 anni e trovata sanguinante nel bagno

I genitori della bambina di 2 anni l’avrebbero trovata in gravi condizioni e l’avrebbero subito portata in ospedale. Inizialmente si pensava che la piccola fosse caduta, ma dopo i primi accertamenti medici è emersa l’agghiacciante verità.

La piccola è stata abusata sessualmente e poi lasciata ferita in bagno, come riportano le fonti locali. I medici hanno subito contattato le autorità scoperta la natura delle sue lesioni. Al momento si troverebbe in custodia presso il Dipartimento della Florida per Bambini e Famiglie, come ha dichiarato lo sceriffo di Collier County, Kevin Rambosk, dove è seguita da personale specializzato.

Ricercato un uomo di 40 anni

Un testimone avrebbe identificato Roberto Lopez, come riporta il Miami Herald. Il testimone avrebbe dichiarato che verso le 6 di mattina avrebbe incrociato l’uomo, sporco di sangue, che usciva da un bagno del residence e che all’interno ci fosse la bambina anche lei insanguinata.

Altro sangue sarebbe stato presente nel bagno e il testimone, la cui relazione con Lopez o la vittima non è chiara, lo ha riconosciuto da una foto.

“Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovare questo animale“, sono le parole di Rambosk riportate da Fox 13, “Questo tipo è puro male e non lo vogliamo nelle nostre strade“. Lopez sarebbe infatti fuggito dopo l’aggressione. Come si legge sulla pagina Facebook dell’Ufficio dello Sceriffo, il 40enne avrebbe diversi alias e per trovarlo si è chiesto l’aiuto di agenzie federali e statali.

Le accuse sono di aggressione sessuale a minore di 12 anni, ma Lopez avrebbe precedenti per violenza domestica e altri reati.

In copertina: immagine di repertorio