Dramma nella notte a Orta Nova, provincia di Foggia, dove un uomo di 53 anni ha ucciso la moglie e le due figlie. L’uomo si e poi tolto la vita.

Omicidio-suicidio a Foggia

Non sono ancora le note le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere il drammatico gesto. Il dramma si è consumato intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato. L’uomo ha colpito la donna per prima e poi sulle due figlie. Prima di uccidersi, sparandosi alla testa, l’agente penitenziario ha chiamato i carabinieri per informarli su quanto accaduto e annunciare il suo suicidio.

Morto in ospedale

AGGIORNAMENTO DELLE 9:30 – Emergono nuovi dettagli sul caso del triplice omicidio e suicidio di Orta Nova.

L’uomo ha sparato alla moglie e alle figlie nel sonno, in seguito ha chiamato i carabinieri intorno alle 2.30 del mattino, si è messo a letto accanto al corpo della moglie e si è sparato alla testa.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, l’uomo risultava ancora vivo, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Riuniti di Foggia, dove poi è deceduto. Oltre alle due figlie più giovani, c’è anche un terzo figlio di 26 anni che vive nel Nord Italia. Al momento risultano ignare le motivazioni del folle gesto.