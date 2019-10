Lutto nel mondo del cinema e del teatro napoletano, si è spento a 92 anni l’attore Carlo Croccolo. Nella sua lunga carriera ha lavora accanto di Totò.

Morto Carlo Croccolo

L’annuncio è stato dato sui canali social ufficiali dell’attore. Come si legge sul breve e sentito post, pubblicato su Facebook sulla pagina Carlo Croccolo: “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento”.

Nel post sono state indicate anche le informazioni relative al commiato per l’attore, programmato per domani, domenica 13 ottobre alle ore 16 presso la chiesa San Ferdinando sita in piazza Trieste e Trento a Napoli.

Credits immagine in alto: Facebook/ Carlo Croccolo