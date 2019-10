Un agente di Polizia è indagato per omicidio stradale per un incidente avvenuto sabato notte a Genova. La volante della Polizia stava intervenendo in un supermercato, quando avrebbe investito uno scooter che passava a velocità sostenuta. Non è chiaro se la volante, che come riportano le fonti stampa sarebbe passata con il rosso ad un incrocio, avesse le sirene accese.

Volante investe scooter: morto 25enne

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla morte di Sharmilan Bramanantha, italiano di origini cingalesi. Il 25enne ha avuto un incidente con una volante della Polizia che si stava dirigendo verso un supermercato Basko per un intervento.

All’altezza di via Dufour la volante, che viaggiava con le luci accese, ma non è chiaro se avesse attivato anche le sirene, sarebbe passata con il rosso colpendo lo scooter. Il 25enne sarebbe stato sbalzato a terra ed è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale. L’agente al volante dell’auto è indagato per omicidio stradale mentre si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo di Bramanantha.

In copertina: immagine di repertorio