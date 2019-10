Tra i film più attesi al cinema c’è La Famiglia Addams. L’uscita in Italia è prevista per il giorno di Halloween, il 31 ottobre. La famiglia più pazza e macabra del piccolo e grande schermo torna in una nuova versione cinematografica: un film d’animazione. Nel cast anche la grande Loredana Bertè che doppierà Nonna Addams.

La Famiglia Addams in una nuova veste cinematografica

La famiglia più pazza e macabra della storia torna al cinema in una nuova veste. Il film d’animazione, diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, è stato realizzato con una sofisticata grafica in stop-motion. La tecnica utilizzata ricorda molto i disegni originali dai quali nacque La Famiglia Addams che tutti conoscono.

I suoi personaggi, infatti, divennero famosi nel 1938, quando il loro creatore, Charles Samuel Addams, li disegnò in delle vignette satiriche pubblicate sul New Yorker. I coniugi Gomez e Morticia, i loro figli Mercoledì e Pugsley, lo zio Fester, il maggiordomo Lurch, il cugino Itt, nonna Addams e Mano, ci saranno tutti nel nuovo film in uscita a fine ottobre.

Loredana Bertè una nonna speciale: Nonna Addams

Tra i doppiatori italiani c’è anche Loredana Bertè nei panni di Nonna Addams. A maggio aveva annunciato su Instagram la sua partecipazione al film: “Anche io nel cast della Famiglia Addams“, aveva scritto pubblicando un’istantanea dei personaggi.

Ieri, sia la cantante che la pagina ufficiale del film hanno pubblicato un video nello studio di doppiaggio. Nel divertente filmato si vede la Bertè totalmente immersa nella sua parte, la cantante ha spiegato: “Interpreto Nonna Addams. Il mio personaggio è rivoluzionario, sopra le righe e folle“. Ha, inoltre, ammesso di essersi divertita “come una pazza” in questo nuovo esperimento lavorativo.

Gli altri doppiatori

Oltre alla cantante, anche altri personaggi famosi hanno prestato la loro voce ai bizzarri componenti della famiglia. Gomez Addams sarà Pino Insegno e sua moglie Morticia avrà la voce di Virginia Raffaele.

Eleonora Gaggero, una delle attrici di Alex & Co, la situation comedy di Disney Channel Italia, sarà Mercoledì, a suo fratello Pugsley presterà la voce lo youtuber Luciano Spinelli. Infine Zio Fester avrà la voce di Raoul Bova e Parker Needler, un’amica di Mercoledì, quella della doppiatrice Chiara Fabiano.

Il film, uscito negli Stati Uniti due giorni fa, l’11 ottobre, ha superato le aspettative e ha conquistato il secondo posto nel suo primo fine settimana nei cinema con 30,3 milioni. Non resta che attendere l’uscita nelle sale italiane il 31 ottobre per rivivere le avventure de La Famiglia Addams.

Immagine in evidenza: Loredana Bertè. Fonte: Loredana Bertè/Facebook