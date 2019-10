Nelle ultime ore ha fatto il giro del web un terribile video in cui appare un cucciolo di leopardo brutalmente torturato da 4 uomini. La crudeltà delle immagini ha lasciato un forte senso di shock in tutti gli internauti che ne hanno preso visione.

La ferocia inaudita di 4 uomini

La terribile vicenda è accaduta in India, nella foresta dello Stato del Gujaratre. Ciò che più colpisce, oltre alla ferocia con cui gli uomini si accaniscono contro il povero ed indifeso animale, sono gli sguardi di intesa che si scambiano gli aggressori. L’aggressione è stata registrata con degli smartphone e successivamente è stato pubblicato il tutto sui vari social network.

Il video mostra il cucciolo di leopardo, stretto per il collo, che viene trattenuto tra due rami di un albero e, come se ciò non bastasse, molestato con dei bastoni. La disperazione e i lamenti dell’animale indifeso non smuovono le coscienze degli aggressori, che continuano a torturarlo.

Il web condanna la violenza del gesto

Il popolo del web ha condannato, unanime, tale gesto disumano. Poche ore dopo la pubblicazione del video è scoppiata una vera e propria rivolta dal basso: numerosissimi utenti di tutto il mondo, sconvolti dalla violenza di tale gesto, hanno commentato l’accaduto esprimendo la propria indignazione verso i colpevoli del gesto efferato.

GUARDA IL VIDEO: