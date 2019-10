È morto Paco Fabrini, ex volto storico del figlio dell’ispettore Giraldi, Rocky, in tanti film con Tomas Milian (interprete di ‘Er Monnezza’). Il decesso è avvenuto a Ronciglione (Viterbo) in seguito a un incidente stradale. Aveva 46 anni e sarebbe stato travolto da una macchina mentre si trovava in sella al suo scooter, di ritorno a casa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe deceduto dopo essere stato travolto da un’auto mentre tornava a casa, in sella al suo scooter.

Fabrini aveva 46 anni e il grande pubblico lo ricorda nei panni del piccolo ‘Rocky Giraldi’ figlio dell’ispettore Giraldi (meglio noto come ‘Er Monnezza’). Archiviata la serie di successi che lo ha visto tra i protagonisti del piccolo e grande schermo, Fabrini avrebbe mantenuto una solida amicizia con Milian, rapporto che si sarebbe interrotto solo con la morte dell’attore cubano avvenuta nel 2017.

Il decesso in ospedale

Paco Fabrini sarebbe stato soccorso nell’immediatezza del sinistro e trasferito all’ospedale di Civita Castellana, dove sarebbe morto poco dopo. Lasciato il percorso sul set, aveva preferito assecondare la sua passione per la cucina anziché la carriera come attore, e da tempo viveva a Ronciglione.

Sposato, ha avuto due figli.

La popolarità è arrivata quando era ancora un bambino, grazie alle sue interpretazioni in molte pellicole con Milian. Da Manolesta a Delitto sull’autostrada, passando per Squadra antigangster e Delitto al Blue Gray, sono tanti i titoli che lo hanno visto nel cast.

Sulla dinamica dell’incidente mortale, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stata aperta un’indagine dei carabinieri. Sulla pagina ufficiale dedicata a Tomas Milian, l’ultimo saluto a Paco Fabrini: “Vogliamo ricordarti così, ciao Paco e grazie per i sorrisi che ci hai regalato…“.