Roberto Cavalli è in ospedale. Non è ancora noto il motivo per cui la leggenda del fashion sia finito ad essere ricoverato, ma sembra che non ci sia nulla di allarmante. A dirlo è stato lo stesso stilista, che ha diffuso la notizia dai suoi profili social.

In ospedale con Sandra

Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto di Cavalli al fianco della compagna Sandra. Lo stilista si mostra con un sondino ma un volto piuttosto sorridente. Le sue parole sembrano essere confidenti in un miglioramento: “Sono in ospedale a Milano, niente di male ma sono comunque nervoso e sono davvero fortunato ad avere accanto la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”.

Poi, la richiesta di solidarietà: “Ora mi aspetto tante belle parole da tutti coloro che mi amano…in tutto il mondo e dimentico di inviare milioni di baci a tutti i miei amici più cari, che sono la mia ricchezza più grande”.

L’imperatore dell’animalier

Roberto Cavalli è, dagli anni ’70, uno dei nomi che hanno reso grande la moda italiana nel mondo. Il suo stile è sempre stato caratterizzato da un utilizzo delle stampe animalier, la pelle come elemento chiave e il denim. Al suo fianco ha sempre avuto donne importanti sia dal punto di vista più intimo e privato sia sul lavoro.

In particolare la seconda moglie, Eva Maria Duringer (seconda classificata a Miss universo) è stata sua compagna di vita e braccio destro sulle passerelle. Qualche anno fa i due si sono separati e lui ha cominciato a uscire con l’ex coniglietta di playboy Sandra Nillson.

Roberto Cavalli ha 5 figli: due avuti dal primo matrimonio (Tommaso e Cristiana) e 3 dal matrimonio con la Duringer (Robert, Rachele e Daniele).