L’ex gieffino Daniele Dal Moro sarebbe stato ricoverato dopo un malore. Lo avrebbe raccontato lui stesso tramite il suo profilo Instagram, da poco diventato privato, e poi ripreso da tutti i fan. Stando a quanto si legge, Daniele avrebbe avuto un malore dopo un allenamento.

Il messaggio di Daniele Dal Moro

Stando a quanto si apprende in queste ore, Daniele Dal Moro tramite il suo canale Instagram ha lasciato un messaggio per i fan: “Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc.

Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!“, si legge sulle fanpage che riportano le parole dell’ex gieffino.

I fan intanto gli fanno sentire tutto il loro supporto condividendo messaggi e mostrandosi vicini in questo momento difficile per il ragazzo. Intanto comunque Daniele Dal Moro assicura che terrà i fan aggiornati il più possibile e la vicinanza sembra rassicurarli.