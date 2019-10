Dramma al luna park di Firminy, in Francia, dove si è consumata una tragedia ancora tutta da chiarire. Una giovane di 24 anni è morta dopo essere stata catapultata da diversi metri di altezza da una delle giostre che si è improvvisamente rotta. Dalle fonti francesi, pare infatti si sia staccato uno dei seggiolini rotanti causando l’incidente mortale. C’è un’altra ventenne gravemente ferita.

Seggiolino si stacca al luna park, muore 24enne

C’è solo sgomento al luna park di Firminy, una cittadina di poco più di 15mila abitanti a sud di Lione. In uno dei luoghi di divertimento e spensieratezza per eccellenza, ieri lunedì 14 ottobre, si è svolta la tragedia.

Uno dei seggiolini di una giostra (chiamata Sky Flyer, caratterizzata da “seggiolini volnati”) del luna park della cittadina si è improvvisamente staccato catapultando due ragazze, una di 24 anni, l’altra di 20, provocando la morte della prima. I soccorsi non appena sopraggiunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto far nulla che accertare la morte della giovane donna. L’altra si trova ora ricoverata in gravissime condizioni.

Le manège garde des traces de l’accident. Le « bras » de la nacelle est cassé. Un expert est attendu demain (mardi) pour tenter de comprendre les raisons du drame. pic.twitter.com/0SkeaKT4k8 — Anthony Perrel (@AnthonyPerrel) October 14, 2019

Morta 24enne: tragica fatalità o giosta non a norma?

“Il seggiolino su cui si trovavano le due ragazze pare abbia urtato una delle giostre situate in prossimità” riporta franceinfo.

Potrebbe essere stata quindi una fatalità ma gli inquirenti hanno aperto un fascicolo contro 4 persone per “omicidio e lesioni involontarie”. Si stanno infatti controllando le condizioni della giostra assassina che potrebbe non essere stata a norma ma potrebbe anche essere stato il forte vento, presente in quel momento, ad aver causato l’improvviso distacco del seggiolino.