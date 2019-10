Al momento al timone de L’Eredità, in onda ogni sera su Rai Uno, Flavio Insinna è uno dei conduttori ed attori italiani più seguiti dal grande pubblico. Oltre all’aspetto professionale, però, in molti sono anche curiosi della sua vita privata e proprio per questo motivo oggi cercheremo di scoprire assieme chi è la fidanzata di Flavio Insinna.

Chi è la fidanzata di Flavio Insinna

Per chi non lo sapesse, la donna che fa battere il cuore di Flavio Insinna è Adriana Riccio. Nata a Mirano, in provincia di Venezia, ha 40 anni. Istruttrice di taekwondo, ha anche vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali.

Una storia d’amore, quella tra Flavio Insinna e Adriana Riccio, nata lontana dal gossip e in gran segreto.

Concorrente di Affari Tuoi nel febbraio 2016, in qualità di rappresentante della regione Veneto, Adriana Riccio tornò a casa con un montepremi di 36mila euro. Oltre a questa vincita, però, sembra che la donna abbia anche trovato l’amore. Sarebbe stata proprio questa, infatti, l’occasione in cui è scattata la scintilla tra i due. All’epoca dei fatti, d’altronde, erano entrambi single e hanno deciso di conoscersi al di fuori del programma, per poi fidanzarsi lontani da ogni pettegolezzo.

Il passato amoroso del conduttore

Adriana Riccio è giunta nella vita di Flavio Insinna dopo la fine della relazione del conduttore con la giornalista Mariagrazia Dragani.

La coppia aveva annunciato di voler convolare a nozze, tanto da aver fatto anche le relative pubblicazioni nel Comune di Milano. Poco dopo, però, hanno deciso di lasciarsi, e nessuno dei due ha mai spiegato i motivi della rottura.

“Non sono fidanzato e sono sereno“, così commentava Flavio Insinna a TvZap qualche tempo dopo la fine della relazione con la giornalista Dragani. “Ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato“.

Un’occasione, quella giusta, che sembrerebbe quindi giunta con Adriana Riccio, con la quale sarebbe fidanzato in gran segreto da circa 2 anni.