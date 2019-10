Dopo l’incidente di questa mattina avvenuto a Roma, notizia di pochi minuti fa è che anche a Milano un autobus è rimasto coinvolto in un grave incidente. La dinamica vedrebbe coinvolta un’automobile che si sarebbe schiantata contro l’autobus dell’ATM provocando 6 feriti.

Sei feriti: 2 bambini trasportati in ospedale

Come riporta il Corriere della sera, sarebbero 6 le persone rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto stamane, pochi minuti fa, tra un autobus dell’Atm della linea 321 a un’automobile. Tra i feriti, ci sarebbe una donna di 42 anni che avrebbe perso conoscenza e sarebbe stata trasportata in codice rosso al Policlinico. Portati all’ospedale San Carlo Borromeo di Milano in codice giallo anche un’altra donna di 42 anni e due bambini di 5 e 6 anni che sarebbero rimasti feriti nello scontro tra i due mezzi.

Meno gravi sarebbero invece le condizioni del conducente dell’autobus dell’ATM che sarebbe stato portato all’ospedale San Paolo in codice verde.

La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente

Pare che il mezzo pubblico fosse vuoto al momento dello scontro. Sul posto è accorsa la polizia locale che starebbe effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tempestivo sarebbe stato l’arrivo dei soccorsi nel luogo in cui è avvenuto l’incidente tra l’automobile e l’autobus della linea 321: 4 ambulanze e un’automedica avrebbero prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte nello scontro.

I bambini e le 2 donne ferite si trovavano a bordo dell’auto

AGGIORNAMENTO DELLE 11,26 – Stando a quanto riporta il quotidiano di Via Solferino, l’auto coinvolta nell’incidente aveva a bordo le due donne di 42 anni e i 2 bambini. La macchina avrebbe tamponato l’autobus della linea 321 all’altezza dello svincolo di Via Gonin verso Via Pietro Giordani. Non sono ancora chiari i motivi per cui l’automobile non sia riuscita a evitare lo scontro con il mezzo dell’ATM.

Alla guida dell’auto sembra ci fosse la donna di 42 anni che ha perso conoscenza ed è stata portata in codice rosso al Policlinico. La polizia sarebbe alla ricerca di immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.