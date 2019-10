L’annuncio di Cristina Plevani sulla ‘crisi di mezza età’ ha scatenato una pioggia di commenti sui social, tra cui non è mancata una pesante affermazione a cui ha prontamente risposto. L’ex gieffina ha condiviso un selfie accompagnato da un pensiero profondo sul suo profilo Instagram, annunciando la volontà di “ripartire” da se stessa, iniziando dal look.

Cristina Plevani annuncia la ‘crisi di mezza età’

Cristina Plevani in uno scatto in bianco e nero sui social, capello cortissimo e sguardo sereno sul mondo. È il ritratto dello storico volto del Grande Fratello, quello che il pubblico non ha mai dimenticato e che segue sempre con grande passione.

Con un post sul suo Instagram, l’ex gieffina ha annunciato la sua “crisi di mezza età” incassando decine di complimenti per il suo look da parte dei fan: “Sei bellissima“, scrive un utente, e ancora “Che bel taglio, valorizza il tuo viso“.

“Ridendo e scherzando dico che ho la crisi di mezza età. Stop, parto e riparto da me“: è questa la didascalia scelta da Cristina Plevani per accompagnare lo scatto, prima di rispondere per le rime al commento infelice di un follower.

Il botta e risposta sul suo look

La sensibilità e l’umiltà di Cristina Plevani sono tratti che il pubblico che la segue non manca di sottolineare.

Più volte si trova a ricevere complimenti per il suo approccio alla vita, senza troppe illusioni e fortemente ancorato alla realtà.

Una donna forte e determinata, ma anche capace di restituire ai fan l’immagine di persona ‘normale’ che non si è fatta travolgere dalla fama. Nonostante il ‘titolo’ di prima vincitrice del Grande Fratello, la sua vita non è cambiata molto rispetto ai tempi che hanno preceduto il suo fortunato ingresso nel reality.

Nel 2018, la notizia del suo impiego come cassiera in un supermercato aveva scatenato una serie di pareri contrastanti, ma lei si è sempre detta orgogliosa del suo percorso.

Sui social non mancano rigurgiti di offesa nei suoi confronti, come quello di un utente che ha duramente espresso il suo parere sul look dell’ex concorrente del GF: “Nn oso pensare..al mattino senza trucco…dio mio..abborrororoorro“. La replica di Cristina Plevani non si è fatta attendere, sulla scia del suo diretto rapporto con i follower: “Ecco, non pensare“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Cristina Plevani, dimensioni modificate