Rocco Papaleo è stato ospite di una delle ultime puntate di Vieni da me. Il comico si è raccontato alla conduttrice Caterina Balivo, ripercorrendo la sua vita tra gli esordi al cinema, la vita privata e il successo degli ultimi anni. L’attore chiarisce i rapporti con Belén Rodriguez durante il loro Festival e la Balivo si commuove quando lui racconta della perdita della madre.

Rocco Papaleo, la confessione sulla madre scomparsa

Come da consuetudine nel programma Vieni da me, gli ospiti devono pescare degli oggetti dalla cassettiere e raccontare un particolare ricordo. Nel caso del comico potentino Rocco Papaleo il primo di questi è stata una focaccia, che ha riportato alla mente l’amata madre.”Ho perso mia mamma un anno fa, pane e frittata lo uso in un monologo al teatro al cinema come metafora verso la mia terra, i miei sapori.

E’ stato pazzesco quando mia mamma è scomparsa. Non è stata un’assenza drammatica, è stata una dolce mancanza, visto che il suo ricordo è ancora molto vivo” ha raccontato l’attore, facendo emozionare visibilmente anche la padrona di casa: “Mi hai fatto commuovere“, sono state le parole della Balivo.

Le parole su Belén dopo il Festival

Caterina Balivo ha anche voluto parlare di una vicenda discussa molto alcuni anni fa.

Dopo il Festival di Sanremo 2012, che Rocco aveva presentato, nacque una polemica sulle sue parole nei confronti di Belén Rodriguez, valletta di quell’edizione. In particolare il comico disse che i 2 si parlavano solo sul palco. Riguardo ciò, a distanza di anni, Rocco ha voluto chiarire: “Diciamo che è stata un po’ una forzatura, una provocazione. C’è di vero che non ci siamo parlati tanto fuori dal palco, ma sempre con gentilezza e savoir faire”. Insomma l’attore sembra ribadire che tra i 2 non ci fosse molta intesa al di fuori del lavoro.

Rocco ha anche approfittato dell’ospitata per promuovere Maledetti Amici Miei, in onda su Rai 2, che vedrà tra gli ospiti di questa settimana anche Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Daniele Silvestri.