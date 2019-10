Motori roventi per il grande ritorno di Gianni Morandi sul piccolo schermo: L’Isola di Pietro riparte con una stagione numero 3 che si preannuncia ricca di sorprese. Il debutto della fortunata fiction di Canale 5 è datato 2017, e ha visto lievitare i consensi nel corso degli anni. La data d’inizio si sapeva da tempo e ora è il momento di assistere alle evoluzioni della trama.

L’Isola di Pietro 3: la data di inizio

La fiction L’Isola di Pietro 3 è al ‘semaforo verde’ venerdì 18 ottobre 2019, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Un prime time tanto atteso per gli appassionati della serie che vede Gianni Morandi nei panni dell’ormai famoso pediatra Pietro Sereni.

Le riprese sono immerse, ancora una volta, nella splendida cornice di Carloforte, comune sardo nel cuore dell’Isola di San Pietro. Il pubblico ha seguito con grande interesse le prime 2 stagioni, e la curiosità dei telespettatori intorno alla nuova rosa di 12 episodi è tanta.

Nel corso degli appuntamenti in prima serata ci saranno diverse novità, a partire da quella relativa ad alcune new entry nel cast. Soltanto per il personaggio interpretato dal cantante di Monghidoro, come riporta TgCom24, ci sarebbe un sostanziale ‘stallo’: “Solo per me non c’è niente – ha dichiarato ironicamente Morandi -.

Ho anche chiesto allo sceneggiatore di trovarmi una fidanzata pure a me, l’amore va avanti anche oltre i 70, ma niente“.

Nuovi attori nel cast della fiction

La rosa di attori vedrà l’ingresso di nuovi volti, a partire da quello di Francesco Arca. A lui, infatti, è affidato il ruolo dl vicequestore Valerio Ruggeri, personaggio che, stando alle anticipazioni, riserverà non pochi colpi di scena.

Nella terza stagione della fiction, in co-produzione RTI e Lux Vide, entreranno in scena anche due donne amatissime dal grande pubblico: Francesca Chillemi e Caterina Murino.

La prima vestirà i panni di Monica, un’insegnante, mentre alla seconda spetta la parte della vedova Teresa. Entrambe giocheranno un ruolo chiave nelle interazioni con il protagonista, chiamato, anche stavolta, a risolvere diversi gialli.