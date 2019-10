Dramma a Pinasca, cittadina del torinese nei pressi di Pinerolo, dove un uomo di 60 è morto ucciso in strada. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, i carabinieri di Pinerolo sono sulle tracce di un uomo in fuga.

Ucciso in strada a colpi di pistola

Il dramma si è verificato intorno alle 18.15 di venerdì, quello è l’orario in cui i militari dell’Arma hanno ritrovato il corpo dell’uomo. Al momento della vittima si conosce solo l’età, si tratterebbe infatti di un uomo di circa 60 anni, rimasto ucciso durante uno scontro a fuoco in strada.

La sparatoria si è verificata nella zona della borgata Case Sparse Mercateria; l’allarme è stato dato dai vicini di casa che hanno sentito gli spari.

L’uomo artefice dell’omicidio è in fuga.

Seguiranno aggiornamenti