San Pietro, poche settimane dopo la caduta di calcinacci dal soffitto che hanno scatenato un fuggi fuggi generale, oggi è di nuovo teatro di paura. Un uomo è riuscito a passare i controlli di sicurezza armato di coltello e ha seminato il panico all’interno della Basilica.

Armato di coltello a San Pietro

Sono stati attimi di puro terrore quelli che questa sera hanno coinvolto la Basilica di San Pietro. Un uomo presumibilmente di nazionalità tedesca è riuscito a passare attraverso i controlli di sicurezza armato di coltello. In un video si vede l’uomo aggirarsi nei pressi dell’altare maggiore con in mano l’arma.

Fermato da due agenti

Il breve filmato con protagonista l’uomo mostra come quest’ultimo si sia aggirato nei pressi della navata centrale vaneggiando in tedesco ed maneggiando il coltello sferzandolo nel vuoto. Secondo alcuni testimoni, l’uomo avrebbe inveito contro la Chiesa Cattolica. Alla fine si vedono due agenti della polizia vaticana intervenire sull’uomo bloccandolo. Al momento non sono state divulgate informazioni riguardo l’uomo protagonista del video.

Secondo quanto riferisce Ansa, il portavoce della sala stampa vaticana ha fatto sapere che l’uomo si trova ora in custodia presso la polizia italiana.

Il video: