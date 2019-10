C’è stato un momento, durante la loro esperienza a Temptation Island Vip, in cui Alex Belli ha davvero dubitato della sua storia con Delia Duran. A mettere tutto in discussione il single tentatore Riccardo Colucci, con il quale Delia ha trovato una certa intesa.

La resa dei conti, ovvero il falò di confronto, ha quindi tenuto col fiato sospeso i fan della coppia che è entrata a far parte del reality a giochi già iniziati. Eppure Alex e Delia hanno lasciato l’isola delle tentazioni mano nella mano, più forti di prima. In questi giorni hanno rilasciato la prima intervista dopo Temptation Island.

La parte più difficile

Quando hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip Delia e Alex non avevano dubbi sul loro amore. Ma la parte più difficile per Belli è stato accettare di guardare la sua fidanzata mentre instaurava un forte legame con un altro. “Delia e io siamo arrivati a Temptation Island Vip sicuri dei nostri sentimenti ma vedere la propria donna vicina a un’altra persona con cui ha instaurato un feeling è qualcosa che ti entra dentro nel cervello come un tarlo e non esce finché non chiarisci. Sono immagini che ti danno un fastidio che non si può immaginare.

Ho visto tanti video, sono entrato tardi, ma ho visto RVM intensi“.

Sicuramente l’approccio all’esperienza dei 2 è stato completamente diverso. “Lei ha fatto un percorso, io ne ho fatto un altro. Inizialmente ho visto lei felice e spensierata, ballava e tutti i video confermavano quello che ho conosciuto di lei. Io sono impazzito, c’è stato un momento in cui avrei voluto portarla via“.

L’importanza del distacco

Proprio perché la loro relazione era solida come una roccia, ma anche definita da una reciproca dipendenza, Delia ha ritenuto opportuno mettere la coppia alla prova, con un certo distacco. “Ho deciso di partecipare a Temptation Island perché io e Alex abbiamo costruito una relazione molto simbiotica e intensa, così abbiamo pensato a questo programma per poter provare anche il distacco e la lontananza, capire se riusciamo a stare “da soli”.

Mi aspettavo un’esperienza difficile sia per il distacco da Alex sia per il dover socializzare e integrarmi con persone che non conoscevo. Invece mi sono trovata molto bene nel villaggio e la separazione da lui mi ha fato conferma di quello che già sentivo”.

Imparando ad amarsi di più, a mettere in pausa i social per “socializzare” dal vivo, Delia ha trovato la chiave per conferire maggiore valore al suo rapporto con Alex. E lui conferma: “Ora ci sentiamo più forti di prima“