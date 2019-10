Sono giorni di violenta protesta nella capitale del Cile, Santiago. I cittadini protestano per un rincaro delle tariffe del trasporto pubblico, ma le dimostrazioni hanno raggiunto livelli di violenza estremi. Nella notte, è stato dato alle fiamme un palazzo dell’Enel.

La città, riportano le agenzie locali, vive nella paura da giorni. A causa dell’aumento di prezzi del trasporto pubblico, centinaia di manifestanti incappucciati sono scesi in strada e innumerevoli sono stati gli atti vandalici, tutti sotto l’hashtag #EvasionMasiva. Diverse stazioni della metropolitana e alcuni autobus sono stati dati alle fiamme, molti negozi saccheggiati: questa la conta parziale dei danni, testimoniati da servizi televisivi e i social media.



Nella notte di venerdì, l’apice della violenza: alcuni uomini si sono introdotti nella sede dell’Enel e, tramite le scale d’emergenza, sono saliti fino al 16° piano. Qui hanno appiccato un devastante incendio che ha coinvolto tutto il palazzo della compagnia elettrica. L’edificio ora è a rischio crollo a causa dell’erosione delle fiamme. Nei video che si trovano in rete, si vedono i vigili del fuoco che cercano di farsi largo tra i manifestanti, mentre il palazzo è avvolto dalle fiamme.

More footage of the #ENEL building, a symbol for Santiago, engulfed in flames. According to news sources, protesters are setting fire at toll gates at highways around the city as well. The whole #EvasionMasiva is turning in complete outrage. pic.twitter.com/RFOmVjSTIw