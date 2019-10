È giallo a Como, dove un ragazzo di 22 anni è stato trovato agonizzante in strada nella notte da un passante. Il ragazzo è morto poco dopo il trasporto in ospedale, la questura ora indaga sul caso.

La giovane vittima è un italiano incensurato, pare che a suo carico non risultino frequentazioni particolari.

Trovato agonizzante in strada

L’allarme è scattato nella notte, secondo quanto riferisce Il Giorno, il ragazzo è stato trovato da un passante in zona via Pasquale Paoli/ via Clemente XIII nei pressi di un locale. L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi che hanno trasportato il giovane in ospedale.

Purtroppo però il 22enne è deceduto poco dopo il suo arrivo presso l’ospedale Sant’Anna di Como.

Una profonda ferita alla testa

Al momento del ritrovamento, il 22enne presentava una profonda ferita alla testa. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti; tra le più accreditate c’è quella che lo vede investito da un pirata della strada.