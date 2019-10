Zia Mara compie gli anni e lo festeggia alla grande nel suo salotto domenicale, Domenica In. Tanti gli ospiti che oggi si stanno alternando in diretta e tra doni e auguri hanno festeggiato insieme a lei, ma gli auguri più belli sono quelli del suo amato Nicola.

Gli auguri di Nicola Carraro per la Zia

Compleanno segnato da messaggi di auguri e affetto per Mara Venier, tra i tanti spunta anche quello del marito Nicola Carraro con un video postato su Instagram. Nel video si vede Mara Venier scendere le scale di casa sua all’alba (come dice in ogni puntata, la conduttrice si sveglia alle 5), pronta per andare in studio, trovandosi il marito davanti.

“Tanti auguri amore, dove andiamo oggi? A festeggiare a Domenica In? Ma anche il giorno del tuo compleanno?” Le chiede Nicola, e lei risponde “Eh si, mi hai detto che sono vecia”. “Non è vero ti ho tirato solo le orecchie, sei giovanissima, ti amo e sei la numero 1”.

Compleanno in diretta tra torte e pacchi giganti

Grandi festeggiamenti oggi dunque per Mara Venier, a partire dall’arivo negli studi Rai, dove, come documentato dalla stessa, ha trovato maritozzie pasticcini.

Gli ospiti in studio oggi però, non sono stati con le mani in Mano: due torte, una portata da Carlo Conti e una da Alessandro Siani e non solo.

Quest’ultimo, insieme a Clementino, le hanno anche portato un un pacco misterioso contenente una Zizzona di Battipaglia. Presente anche Stefania Spampinato, nota sul piccolo schermo per il suo ruolo nella serie tv Grey’s Anatomy e co-protagonista del prossimo film di Siani, che da Los Angeles è arrivata con un vassoio di dolci della sua terra d’origine, la Sicilia.

In diretta anchei i messaggi di auguri di Sabrina Ferilli e Alessia Marcuzzi: “Puoi sempre contare sul mio affetto sincero e forte.

Goditi questa giornata e questo compleanno, ti voglio bene e… Mara, non te mette a piagne”. “Sei un ciclona Mara!” le ha detto la Marcuzzi.