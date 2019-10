Taylor Mega ha spaventato tutti i suoi fan durante un evento in una discoteca del comasco. La bella influencer era l’ospite d’onore in una serata in discoteca ma, dopo essere salita sul palco ha cominciato a sentirsi poco bene trovandosi costretta a lasciare la struttura prima del previsto.

Ora Taylor Mega sta bene, si è scusata con i fan e li ha ringraziati per essersi preoccupati, per i messaggi d’affetto ricevuti e per essere stati in tanti all’evento.

Malore in un locale per Taylor Mega

Con una serie di video pubblicati nelle sue Instagram Stories, Taylor Mega ha voluto scusarsi con i suoi fan per aver lasciato l’evento nel quale era ospite prima del previsto, allo stesso tempo rassicurandoli sul suo stato di salute.

Stando a quanto raccontato dall’ex naufraga dell’Isola, all’improvviso ha cominciato ad accusare un dolore fortissimo, talmente forte da costringerla a tornare a casa.

“Purtroppo la serata non è andata benissimo, mi sono sentita male, ho avuto un malore e sono dovuta scappare”.

Le scuse ai fan

Taylor Mega si è poi scusata con tutti, riscontrando anche un grande sostegno da parte dei suoi followers: “Mi devo scusare con tutti quelli che sono venuti da lontanissimo e non sono riuscita a fare le foto.

A volte succede anche a me. Mi dispiace veramente tanto”.

Ora la bella influncer sta meglio ed è già tornata attivissima sui social. “Per tutti quelli che mi stanno scrivendo per sapere come sto, oggi sto molto bene. Spero ci sarà un’altra occasione di rivedervi”.