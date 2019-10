Con un post al veleno pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale, Morgan ha annunciato che no sarà presente a Live non è la D’Urso questa sera. Nel lungo testo, il cantante non usa toni morbidi nei confronti della padrona di casa e spiega il perché della sua scelta.

Morgan tira pacco alla D’Urso

Un post lunghissimo nel quale Morgan spiega con toni velenosi il perché della sua scelta. Il cantante era atteso nell’ultima puntata domenicale di Live per parlare della sua situazione finanziaria. Ebbene all’ultimo minuto ha annullato la sua partecipazione ed ecco il perché: “Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato.

Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate” ha esordito.

“Sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate”.

Il motivo dietro il no

Il cantante ha poi spiegato il perché della scelta all’ultimo minuto. Dal punto di vista di Morgan non lo è: “Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente”, per poi aggiungere che “Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene.

Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa. Ah va beh, contento tu”.

Morgan svela che a differenza dei temi di cui vorrebbe parlare, come anche la possibilità di incontrare Sgarbi… la produzione gli ha chiesto invece di parlare dello sfratto, di Jessica, di Asia… insomma di tutti i problemi vissuti nell’ultimo drammatico periodo. “Mi strappano un si, con dolore, con esasperazione”, ma quando Morgan ha saputo che in diretta non ci saranno le persone che vuole incontrare ha deciso di dire no.