Nella giornata di sabato 19 ottobre si sono tenuti i grandi festeggiamenti per il battesimo del piccolo Riccardo, figlio del regista Christian Marazziti e di Marisela Bodan.

Tra gli ospiti della grande festa molti vip e amici del regista, che si sono incontrati in un famoso hotel di Via Veneto a Roma per la grande occasione.

Un battesimo già da vip per il piccolo

Il battesimo di Riccardo Marazziti si è subito trasformato in un grande evento con l’arrivo di personaggi famosi e amici di lunga data del padre, il regista Christian Marazziti.

Il piccolo Riccardo era nato lo scorso giugno e nella giornata di sabato scorso si è tenuto il battesimo nella chiesa di Santa Maria Immacolata in via Veneto a Roma.

Come padrini d’eccezione del piccolo c’erano niente meno che gli attori Teo Mammucari e Maurizio Mattioli e l’imprenditore Massimo Tortorella.

Ma non solo loro: alla festa tenutasi nel lussuoso Hotel Ambasciatori anche molti personaggi dello spettacolo amici del famoso regista. Tra questi le conduttrici Sofia Bruscoli, Metis di Meo e Carolina Rey, accompagnata dal marito Roberto Cipullo; i comici Fabrizio Nardi e Nico Di Rienzo, in arte Pablo e Pedro, e Dario Bandiera; dal mondo del cinema invece Alessandro Haber e Andrea Roncato, infine lo scrittore e autore di successo Federico Moccia.

Un periodo d’oro per il regista

La nascita del piccolo Riccardo avviene in un periodo particolarmente fortunato per il regista.

Christian Marazziti aveva cominciato la carriera nel mondo del cinema come attore nel 1996 nel film Italiani di Maurizio Ponti, poi presentato al Festival di Berlino. Da lì la sua avventura nel mondo cinematografico non si è più fermata.

Nel 2015 decide di debuttare come regista nel lungometraggio The E-bola Lesson, ma il grande successo arriverà nel 2018 con la commedia Sconnessi, che risulterà una vera e propria fortuna al box office, incassando 1,2 milioni di euro.

Insomma non potrebbe essere un periodo più felice per Marazziti che dopo il successo professionale può godersi momenti di gioia anche in famiglia.

(Immagine in alto: Instagram/C. Marazziti)