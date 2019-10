A fuoco la Cavallerizza Reale, a Torino. L’incendio sarebbe divampato questa mattina intorno alle 7.45. Non ci sarebbero feriti.

Stando alle prime notizie il rogo avrebbe coinvolto il tetto della Cavallerizza, complesso architettonico dichiarato patrimonio dell’Unesco. Sembra che il rogo sia divampato vicino all’Auditorium della Rai. Al momento sono a lavoro i Vigili del Fuoco.

#Torino 7:45 #21ottobre, in fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale in via Gioacchino Rossini, in zona centro: sei le squadre dei #vigilidelfuoco impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Intervento in corso