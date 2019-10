Non si può essere bravi in tutto. Chiara Ferragni ha un sacco di pregi, oltre all’aver conquistato il mondo con il suo stile. La pole dance però sembra rientrare in un’altra categoria. Il video pubblicato online dall’influencer sta facendo impazzire tutti, continuando l’opera di conquista mondiale grazie alla sua ironia.

Chiara Ferragni e la pole dance

Le influencer dovrebbe essere tutte così, disposte anche a prendersi un po’ in giro. L’ironia certo non manca a Chiara Ferragni che ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra tutta la sua capacità di coordinazione e agilità nella pole dance. Il risultato, certo, è ancora parecchio lontano da quelli sperati, ma almeno ha strappato una risata non solo ai suoi soliti seguaci.

“Paolo Brosio che fa pole dance. Incredibile“, ha scritto Fedez per prenderla, amorevolmente, un po’ in giro.

