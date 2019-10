La curiosa ma simpatica storia arriva dalla Georgia (Stati Uniti), dove in un’ospedale una coppia di infermiere gemelle ha aiutato a dare alla luce altre due sorelle gemelle. La storia ha fatto il giro del web, anche grazie ai social dell’ospedale.

Tara e Tori, Addison ed Emma

Il 25 settembre è stato un giorno speciale per Brannan Williams e sua moglie Rebecca. Al Piedmont Athens Regional Medical Center, la moglie ha dato alla luce due gemelle, una a tre minuti di distanza dall’altra. Addison ed Emma sono così venute al mondo, ma non avrebbero mai immaginato che ad attenderle, in sala parto, ci sarebbe stata un’altra coppia di sorelle gemelle.



La storia è ancora più curiosa perché Tara Drinkard e Tori Howard non lavorano insieme di solito: Tara è stata spostata di recente nell’unità addetta ai parti, mentre Tori lavora nel NICU, la Terapia Intensiva Neonatale. Nonostante questo, solo per questa speciale occasione hanno potuto presenziare entrambe al parto delle piccole Williams. Due infermiere gemelle che aiutano a far nascere due sorelle gemelle: un caso più unico che raro.

La gioia dei genitori

Il parto è andato bene, ma i genitori hanno saputo della curiosa coincidenza solo a cose fatte. Il padre Brannan ha dichiarato alla CNN: “Ero molto nervoso, e quando l’ho saputo ho pensato fosse molto fico!

Mi ha molto rilassato”. Quando nascono bambini che devono ricorrere alla Terapia Intensiva, è richiesta la presenza di un’infermiera NICU in sala e questo ha permesso a Tara e Tori di prendersi cura delle gemelle, una per ognuna.

Brannan e Rebecca, che hanno posato insieme per le foto comparse sui social del Piedmont Healthcare, si sono detti contenti perché hanno potuto vedere il bel rapporto che c’è tra le gemelle infermiere. Forse anche le loro figlie, un giorno, saranno così legate. “Siamo diventati amici – ha dichiarato il padre sempre alla CNN – Non vedo l’ora di raccontarlo alle mie figlie un giorno.

E magari si incontreranno anche!”.

A questo punto, non resta che trovare insegnanti gemelli, istruttori gemelli, fidanzati gemelli e via dicendo, giusto per mantenere le tradizioni.

Immagine: Good Morning America / Twitter