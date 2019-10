Il flirt tra Lory Del Santo e Giovanni Conversano non sarebbe mai esistito: la smentita arriva dalla diretta interessata, intervenuta a Pomeriggio Cinque in un confronto con l’ex fidanzato Rocco Pietrantonio. La showgirl ha negato di averlo tradito ma si è anche detta certa di non essere stata tradita. A questo proposito, ha puntato il dito contro Manila Gorio, modella transessuale e opinionista della trasmissione con la quale ha finito per litigare furiosamente, trasformando la diretta in una sorta di ‘ring’ a colpi di reciproche accuse al veleno.

Lory Del Santo smentisce il flirt con Giovanni Conversano

Accuse choc di Lory Del Santo a Giovanni Conversano, che secondo la showgirl le avrebbe “teso una trappola” per montare un finto flirt da ‘servire’ ai paparazzi.

Lei stessa ha rivelato una versione dei fatti piuttosto pungente e, senza troppi giri di parole, ha indicato l’uomo come presunto autore di una messinscena che non avrebbe fondamento (finendo per scatenare un sisma mediatico dal salotto di Pomeriggio Cinque): “Ha pagato il fotografo“.

Il flirt tra i due, che secondo i rumor si era consumato in costanza della sua relazione con l’allora fidanzato Rocco Pietrantonio, non sarebbe mai esistito. Questo quanto sostenuto dalla Del Santo, che rifiuta l’idea di confezionare la sua storia passata nella cornice di un clamoroso tradimento.

La lite furiosa con Manila Gorio

Durante la puntata del 21 ottobre scorso, è stata proprio Barbara d’Urso a tirare in ballo il nome di Manila Gorio nella querelle tra Lory Del Santo e Rocco Pientrantonio (che non si sarebbero lasciati proprio ‘benissimo): “A un certo punto, fra di voi – ha detto la conduttrice – si è inserita Manila“.

Immediata la replica di Lory Del Santo: “Questa storia mi aveva sconvolto, però era una storia falsa che lei ci prova con tutti gli uomini esistenti su questa terra. Ti dirò di più: lei sta insinuando con il mio attuale fidanzato (Marco Cucolo, ndr)”.

La controffensiva della Gorio non si è fatta attendere: “Tu sei spesso dall’altra parte del mondo e lasci i tuoi fidanzati a zonzo (…)”.

Il livore tra le due affonda le radici in tempi lontani, all’epoca della relazione tra Lory Del Santo e Rocco Pietrantonio. Allora, a fare scalpore fu la notizia (lanciata dalla stessa Gorio) di una presunta intesa romantica tra lei e il bel compagno della showgirl, categoricamente smentita dall’interessato.

Poi l’attacco serrato a Rocco Pietrantonio, partito per esteso all’intero genere maschile: “Gli uomini non devono avere vergogna di essere stati con una donna transessuale bellissima come me. Tu hai tradito Lory Del Santo con me, lo devi ammettere, se vuoi racconto dei particolari che mi ha raccontato su di lei che non potete immaginare“.