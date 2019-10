Tra le cantanti più apprezzate e seguite del panorama nostrano, scopriamo assieme alcune curiosità su uno dei giudici dell’edizione di quest’anno di X Factor Italia, ovvero Malika Ayane.

La carriera di Malika Ayane

Nata a Milano il 31 gennaio 1984, da papà marocchino e mamma italiana, Malika Ayane inizia la sua carriera a soli 11 anni entrando, nel 1995, nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Qui vi resterà fino al 2001, incantando molte volte il pubblico nelle vesti di solista. Il 7 dicembre 1997 viene scelta dal Maestro Riccardo Muti come solista per la prima della Scala della Seconda apparizione per il Macbeth.

Circa 10 anni dopo firma per la casa discografica Sugar Music di Caterina Caselli. Un bel momento nella carriera della cantante che vede poco dopo la pubblicazione del suo primo album, che si chiama semplicemente Malika Ayane. Un esordio che non potrà di certo dimenticare, dato che l’album vende in poco tempo 80 mila copie e riceve il disco di platino.

La Malika che ha incantato il Festival di Sanremo

Nel 2009 realizza il sogno nel cassetto di ogni cantante nostrano, ovvero partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Per l’occasione presenta l’ormai noto brano Come foglie.

L’anno seguente prende parte al Festival della canzone italiana nella sezione Artisti, con il brano Ricomincio da qui.

Malika Ayane, però, non raggiunge il podio dell’Ariston. In quell’occasione il pubblico non fu palesemente d’accordo con quella scelta e, come se tutto questo non fosse bastato, ci si ricorderà dei membri dell’orchestra che decisero di lanciare i fogli degli spartiti sul palco insegno di protesta. Nonostante la polemica, Malika Ayane prende parte al Festival di Sanremo sia nel 2013 che nel 2015, classificandosi rispettivamente quarta e terza.

La vita privata della cantante

Oltre all’aspetto professionale, parliamo anche della vita privata di Malika Ayane.

Ebbene, a soli 21 anni, la cantante è diventata mamma di Mia, frutto della storia d’amore con il suo primo compagno. Nel 2009 inizia una storia con Cesare Cremonini che durerà solo un anno. Qualche tempo dopo, al fianco della cantante troviamo Federico Brugia, regista di spot pubblicitari e videoclip con il quale convola a nozze in gran segreto a Las Vegas nel giugno del 2011. La cerimonia viene poi ufficializzata a Milano, per poi separarsi nel 2016.