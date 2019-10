Cade l’accusa di mafia nell’inchiesta Mondo di mezzo, conosciuta anche come Mafia capitale. Di poco fa, la notizia della decisione della Cassazione che si contrappone a quella della sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’articolo 416bis. Resta quindi in auge l’accusa di associazione a delinquere ma cadono le accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati.

La sesta sezione della Corte di Cassazione di Roma ha annullato, senza rinvio, la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello su Mafia Capitale. Immediati i commenti alla sentenza della Cassazione. “Era una storia giuridicamente un po’ forzata: per annullare senza rinvio vuol dire che la Cassazione l’ha ritenuta giuridicamente insostenibile” ha dichiarato Cesare Placanica, legale di Carminati.

Si aggiunge anche il senatore di Forza Italia, Francesco Giro: “Giustizia è fatta. Ho pianto a dirotto per la tensione e l’emozione. Forza Luca! Gramazio libero! Tiratelo fuori! Raggi dimettiti! No allo sciacallaggio politico“.

Ad attendere la sentenza, si era presentata anche la sindaca di Roma, Virgina Raggi.

Oggi è una giornata storica per @Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chiude una vicenda che ha ferito la città. Noi siamo qui, #ATestaAlta, per tutti i cittadini onesti che insieme a noi combattono per la legalità e contro il malaffare. pic.twitter.com/JRz103UcLL