Ad Oslo, un uomo armato ha rubato un’ambulanza per poi lanciarsi sulla folla. Sarebbero rimaste ferite diverse persone. La polizia ha poi sparato contro l’ambulanza riuscendo alla fine a fermare l’uomo.

“Abbiamo il controllo dell’ambulanza che è stata rubata da un uomo armato“, ha chiarito la polizia norvegese su Twitter in questi momenti di paura. Gli agenti hanno sparato alle gomme dell’ambulanza per fermala. “Sono stati esplosi spari per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito“, hanno aggiunto.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2