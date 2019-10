La famiglia Radford, molto celebre per essere la famiglia più numerosa della Gran Bretagna, accoglierà presto un altro bambino.

Sue Radford è infatti in attesa del suo 22esimo figlio, e i giornali di tutti il mondo ne stanno già parlando. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite il canale Youtube della famiglia.

In arrivo un nuovo bebè nella “super” famiglia Radford

Sul canale Youtube The Radford Family è stato postato nella giornata del 20 ottobre, un nuovo video che in poche ore ha già raggiunto più di 500mila visualizzazioni.

Nel filmato Sue Radford, donna inglese di 44 anni, annuncia l’arrivo di un nuovo bebè. Il bambino che la donna porta in grembo sarà il 22esimo figlio.

I Radford sono infatti la famiglia più numerosa della Gran Bretagna.

Nel video Sue e il marito Noel, di 48 anni, danno l’annuncio a sorpresa ai loro fan. “Stiamo per avere un figlio”, dicono emozionati, “Siamo quasi alla 15esima settimana di gravidanza e potremo scoprire presto il sesso del bambino”.

La famiglia inglese dei record

I Radford sono delle vere e proprie celebrità nel Regno Unito. La loro pagina Facebook ha più di 300.000 mi piace e il loro canale Youtube conta oltre 96.000 iscritti.

Inoltre, sono numerose le loro apparizioni televisive nei talk show dove sono spesso al centro di dibattiti tra persone favorevoli a una famiglia così numerosa e contrarie.

Nonostante l’apparente felicità di una famiglia molto allargata, la vita dei Radford non è sempre stata facile. L’intera famiglia deve infatti fare affidamento sui guadagni dell’attività di panettiere di papà Noel. Noel Radford si era sottoposto a una vasectomia dopo la nascita del 9° figlio. Poi, però, aveva cambiato idea facendo l’operazione inversa, ovvero la vasectomia reversibile, che dovrebbe far tornare la fertilità nell’uomo, per il desiderio rinnovato di diventare genitore insieme a sua moglie.

I figli vanno da Chris, il maggiore di 30 anni, fino ad Archie, di soli 18 mesi, a cui si aggiungerà il nuovo bebè in arrivo.

Qualcuno di loro avrà deciso di seguire le orme dei genitori? Non è dato saperlo, ma Sophie, figlia 25enne di Noel e Sue, ha già 3 figli.

Mamma Sue dice scherzando che le vacanze in famiglia sono una “operazione militare”.

*Immagine in alto: Facebook The Radford Family