È questa la sera dell’attesa finale di Amici Celebrities. In diretta alle 21.20 su Canale 5, Michelle Hunziker presenterà la serata più attesa di questo reality in versione vip, nato con Maria De Filippi e ceduto strada facendo alla conduttrice svizzera.

La sfida di questa sera

Questa sera si sfideranno Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Sono loro i vip che sono riusciti a conquistarsi la finale. La puntata sarà in diretta permettendo al pubblico de casa di votare il proprio preferito. Ognuno gareggia per sé, come nella versione classica del talent di Canale 5.

I finalisti non sognano un futuro da cantanti o ballerini, per loro è stata una esperienza divertente e indimenticabile.

“Mi sono sempre domandato cosa provassero i cantanti sul palco… e ora l’ho provato“, ha raccontato Bisciglia. “Consapevoli di partecipare a un gioco e di non prendersi mai sul serio”, raccomanda Ciro Ferrara. “Quando si arriva alle fine dei viaggi quelli belli si ha un po’ di malinconia dentro“, ha detto Pamela Camassa. Massimiliano Varrese ricorda l’inizio di questa esperienza: “Quando sono entrato nella scuola di Amici la prima volta ho pensato: ‘me la sto facendo addosso’“. Adesso non resta che aspettare la finale.

