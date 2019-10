Dramma questa sera a Torino, dove una bimba di pochi mesi è morta in un terribile incidente domestico. La piccola dormiva in casa della nonna quando la donna si è accorta che la nipotina era rimasta incastrata.

Bimba muore incastrata nel letto

È accaduto tutto in pochi attimi. Nonna e nipote si trovavano nella casa della prima sita nel quartiere periferico Barriera di Milano. Secondo quanto raccontato dalla donna ai soccorritori, si era allontanata pochi minuti per andare in bagno quando al suo ritorno nella stanza si è trovata di fronte alla macabra scena. La piccola si era sposata ed aveva la testa incastrata tra la testiera del letto e un mobile.

Inutile il trasporto in ospedale

La donna si è resa conto che la nipote aveva perso i sensi, ha chiamato i soccorsi e nel mentre ha tentato di liberarla da quella posizione. La piccola è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Regina Margherita, ma ogni tentativo di salvarla è stato inutile. Nella casa della donna sono giunti anche i carabinieri della compagnia Oltre Dora insieme alla polizia scientifica, per i dovuti accertamenti.