La prima edizione di Amici Celebrities ha finalmente un vincitore: è Pamela Camassa, che ha saputo sbaragliare la concorrenza di 11 artisti che con lei si sono cimentati nella straordinaria avventura del talent show targato Maria De Filippi. La finalissima, condotta da Michelle Hunziker e in via eccezionale trasmessa in diretta, ha visto battersi 4 concorrenti: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese e Pamela Camassa.

Pamela Camassa vince Amici Celebrities 2019

È Pamela Camassa la vincitrice assoluta del talent show formato ‘vip’ Amici Celebrities, nato dalla straordinaria intuizione di Maria De Filippi. Michelle Hunziker ha ‘traghettato’ concorrenti e pubblico in una finale super frizzante, fino al verdetto che ha decretato la vittoria dell’attrice.

Pamela Camassa si è imposta sul secondo classificato, Massimiliano Varrese, dopo una sfida all’ultima performance che ha catalizzato l’attenzione di milioni di telespettatori.

Terzo gradino del podio per il compagno della vincitrice, Filippo Bisciglia, che nella ‘scuola’ ha offerto al pubblico la sua sfumatura più agguerrita ed energica. Al quarto posto un graditissimo Ciro Ferrara, sorpresa tra le più amate dal grande pubblico di Canale 5.

Il commento della vincitrice

“Sono strafelice, io ce l’ho messa tutta, è stata una finale pazzesca. Ci speravo, sapevo che sarebbe stata dura perché comunque i miei avversari erano molto validi.

Il mio sogno ora si è realizzato al 100%“.

Sono queste le prime parole spese dalla vincitrice a margine del risultato straordinario ottenuto nel format. La puntata finale ha riservato al pubblico non poche sorprese, con una bagarre che ha visto avvicendarsi sul palco i 4 finalisti.

In scena anche il ballottaggio tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che ha sfondato il tetto dei consensi aggiudicandosi un posto nella finalissima contro Varrese.

Prove di canto e ballo hanno impegnato i due contendenti, la cui ‘sorte’ è stata decisa con il televoto da casa.

Giudice d’eccezione Loredana Berté, che ha aperto la tanto attesa prima serata con un emozionante tributo alla sorella Mia Martini.