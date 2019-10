Ospite del programma radiofonico Turchesando, l’ex tronista del trono classico di Uomini e donne Nilufar Addati ha fatto il punto sulla sua attuale situazione sentimentale. Inevitabile, poi, il riferimento alla love story naufragata con l’ex Giordano Mazzocchi: la ragazza in radio smentisce ogni voce su un possibile riavvicinamento della coppia e annuncia di non essere fidanzata con nessuno al momento.

Nilufar dichiara di non essere fidanzata

La coppia Nilufar/Giordano si conobbe a Uomini e donne: galeotto fu lo studio del celebre programma, dal quale uscirono felicemente fidanzati. I due, successivamente, parteciparono alla prima edizione di Temptation Island Vip e, nonostante alcuni tentennamenti, abbandonarono il docu-reality dei sentimenti insieme.

La storia però naufragò qualche mese dopo e da quel momento i destini di Nilufar e Giordano si separarono definitivamente. Oggi la ragazza fa un bilancio sulla sua situazione sentimantale e rivela: “No, non sono fidanzata e in questo momento sono molto concentrata su me stessa però è una cosa che non puoi programmare quindi quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperte!“.

“In amore mi do al 100%“

L’intervento in radio di Nilufar Addati prosegue parlando di amore e di quello che si aspetta dalla sua futura relazione: “[…]Io sono una che si butta per amore e che soprattutto non rinuncia mai nel senso che dal momento in cui mi rendo conto che sono emotivamente coinvolta mi do al cento percento senza riserve, senza freni inibitori, senza niente“.

Poi sulla sua esperienza a Temptation Island Vip, la ragazza dichiara: “Temptation Island è un programma che ti mette alla prova, prima come persona e poi come coppia perché hai modo di stare rinchiuso per venti giorni senza sapere nemmeno che ora è, senza telefono, senza poter sentire i tuoi familiari e quindi fai veramente un grosso viaggio introspettivo e per me è stata sicuramente un’esperienza tosta però bella e mi ha insegnato un sacco di cose che ancora oggi mi porto dietro“.