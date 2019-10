Un nuovo appuntamento con Uomini e donne è alle porte. Questo pomeriggio il programma di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 con il trono classico, che si preannuncia bollente. Al centro delle attenzioni Giovanna che, dopo aver rifiutato l’esterna con Alessandro Zarino poiché già uscita con Giulio Raselli, viene duramente attaccata da Tina Cipollari. L’opinionista senza mezze misure esplode: “E certo, abbiamo Monica Bellucci!“.

Giovanna rifiuta l’esterna con Alessandro

L’appuntamento con il trono classico di Uomini e donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, è previsto per oggi pomeriggio su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate dal sito Il vicolo delle news, quest’oggi la protagonista indiscussa della puntata sarà Giovanna.

La ragazza sarà al centro delle attenzioni soprattutto per il rifiuto di uscire in esterna con il tronista Alessandro, desideroso di conoscerla meglio. Giovanna dichiarerà di essere già uscita in esterna con l’altro tronista, Giulio, durante la quale, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe scoccato pure un bacio tra i due. Il rifiuto di Giovanna di uscire con Alessandro provocherà la dura reazione dell’opinionista Tina Cipollari, che non risparmierà aspre critiche alla ragazza.

Scintille tra Tina Cipollari e Giovanna

Irriverente come sempre, Tina Cipollari arriverà al punto di avere uno scontro verbale con Giovanna, accusata dall’opinionista di essere falsa.

La ragazza si difende dichiarando che avrebbe potuto fare l’attrice se soltanto avesse voluto, una frase che scatena la rabbia della Cipollari: “E certo abbiamo Monica Bellucci, magari non ti hanno preso ad altri provini e sei venuta qui, come se a Uomini e Donne poi non ti vedesse nessuno no?“. Stando a queste anticipazioni, lo studio del programma quest’oggi si preannuncia rovente e nuovi colpi di scena potrebbero ulteriormente modificare gli equilibri e le dinamiche dei personaggi.