Sono state settimane difficili per Emma Marrone, dall’annuncio di doversi fermare per poco, poi l’ospedale e infine l’ottimo ritorno, niente meno che con un nuovo album. In questo periodo però i colleghi e amici non l’hanno lasciata sola nemmeno un attimo. Alcuni di loro le hanno persino inviato dei video e per la cantante era arrivato il momento di un ringraziamento pubblico.

I video per Emma

Tanti artisti e colleghi di Emma, grazie alla complicità di Radio Italia che ha collezionato i video, hanno inviato alla cantante dei messaggi di amicizia. Messaggi dolci, intensi, di supporto e amore. Ci sono Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi, Ligabue, Loredana Bertè, Fabio Rovazzi, Mahmood, Fiorella Mannoia, Muccino, Noemi, nek e tanti altri.

Dopo i bellissimi messaggi Emma ha deciso di ringraziare tutti in alcune storie su Instagram.