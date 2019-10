Gabriella Golia è stata una delle prime e più celebri annunciatrici del canale Italia 1 già dalla sua nascita. La sua voce mentre presentava il palinsesto del canale ha accompagnato le serate di molte famiglie italiane. La donna ha raccontato in un’intervista ad Oggi il motivo del suo abbandono del mondo della tv.

Gabriella Golia, l’ex annunciatrice Mediaset si racconta

L’ex annunciatrice di Italia 1 racconta alle pagine di Oggi il motivo del suo ritiro dalla tv. “Ho scelto di fare la mamma, quando ho cambiato idea era troppo tardi. Mancherebbe a chiunque abbia fatto questo lavoro. La tv è la tua linfa vitale, lavori per pubblico” dice, affermando che il lavoro di madre le avrebbe reso difficile la carriera televisiva.

Parlando del padrone delle reti Mediaset (al tempo Fininvest), Silvio Berlusconi, la donna dice di nutrire una forte ammirazione verso di lui: “Un intrattenitore nato, uno che ha dato una svolta alla tv”.

Ma il capitolo televisione non sembra essersi chiuso per la Golia: il suo sogno nel cassetto è infatti la partecipazione al programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci, dal momento che la danza è sempre stata una sua grande passione fin da piccola.

La Golia non è la sola annunciatrice “ritirata”

Gabriella Golia ha da poco compiuto 60 anni e si occupa ancora di televisione, presentando a Business24, una tv web che parla di lavoro.

Sposata da 25 anni con il chirurgo Marco Alloisio, la Golia afferma: “Il segreto di una lunga storia è la pazienza tendenzialmente di noi donne”.

La Golia non è l’unica annunciatrice che ha deciso di lasciare la tv per dedicarsi alla famiglia: tra le altre Fiorella Pierobon, una delle più celebri annunciatrici di Canale 5, adesso si dedica all’arte. Ma anche Eleonora Brigliadori, che si è fatta notare negli ultimi anni per posizioni controverse riguardo alla medicina ufficiale.