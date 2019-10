L’ultimo post di Samantha de Grenet su Instagram è stato motivo di grande allarme per i fan. La conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae dopo l’intervento per l’asportazione del neo sulla fronte, uno dei tratti che da sempre accompagnavano la sua bellezza. Non sarebbe un mero capriccio estetico, però, il motore di questo cambiamento. La rivelazione che ha preoccupato i fan ha i contorni di qualcosa di più serio.

Samantha de Grenet: intervento per il neo

Il 25 ottobre, in un pomeriggio come tanti, Samantha de Grenet ha deciso di uscire allo scoperto e svelare la sua situazione sui social.

La conduttrice ha pubblicato un selfie in cui si mostra con due vistosi cerotti sulla fronte, dopo essersi sottoposta a un’operazione per l’asportazione del suo caratteristico neo.

Niente di diverso da tantissimi altri interventi di routine, se non fosse per lo sfogo che ha preoccupato notevolmente il suo pubblico: “Questa foto non vi dirà nulla ovviamente, non è nemmeno una foto dove sono venuta particolarmente bene, ma è una foto che in qualche modo segna un cambiamento…“. Inizia così il suo racconto, che si fa velocemente più capillare e allarmante, battuta dopo battuta.

Samantha e Grenet ha cercato di spiegare i contorni dell’accaduto, e cosa si celerebbe dietro la rimozione del neo che la accompagnava dalla nascita.

Poco più avanti, una nuda presa di coscienza che alimenta gli interrogativi dei fan: “Non so nemmeno tanto bene spiegarvelo perché dovrei raccontare tanto e non è il momento“.

Lo sfogo: “Non tutti possono capire”

Il racconto della conduttrice ha toccato punti fino a poco prima inimmaginabili, almeno per quanti credevano che la sua esistenza fosse priva di ombre e paure.

“Non si può sempre far finta di essere wonderwoman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente, al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza“.

Samantha de Grenet ha confessato di aver trovato qualcuno in grado di metterla di fronte alla realtà “senza troppi giri di parole“, una persona “che capisce che il più delle volte ci si sente sole perché non tutti possono capire“.

A conclusione della sua riflessione, l’appello a prestare attenzione agli interventi mirati all’asportazione dei nei e ai professionisti a cui ci si rivolge: “Ce ne sono alcuni che possono essere asportati solo chirurgicamente e non con un laser come nel mio caso (…). Rivolgetevi sempre a seri professionisti, l’incompetente purtroppo è spesso dietro l’angolo“.

La reazione dei fan

Alcuni si sono immediatamente chiesti quale sia il reale tenore dei fatti esposti dalla conduttrice, che non avrebbe aggiunto altro al suo lungo sfogo. “Ma cosa vuoi dire che era maligno il neo sul tuo viso triste e scoraggiato…. mi rattrista vederti cosi. In bocca al lupo per tutto Samantha”, scrive un utente.

“Brava Sami – la incoraggia un altro –, è importante dare questi messaggi perché tanta gente a volte non sa a chi rivolgersi e incappa in veri e propri incompetenti rischiando anche di rovinarsi la vita.. buona guarigione“.

Poco dopo la valanga di commenti sul suo profilo, alcuni anche dai soliti ‘odiatori del web’, il chiarimento della diretta interessata: “Niente di preoccupante“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Samantha de Grenet, dimensioni modificate