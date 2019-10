A Verissimo fa il suo ingresso l’amatissima coppia formata da Filippo Bisciglia, celebre conduttore di Temptation Island, e la compagna Pamela Camassa. I due sono appena reduci dall’esperienza ad Amici Celebrities che ha visto trionfare proprio la ragazza e vedere al terzo posto Bisciglia. Nel salotto di Silvia Toffanin racconteranno l’emozione di questa esperienza e molto altro.

Il trionfo di Pamela ad Amici Celebrities

Pamela Camassa è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities e, insieme al compagno Filippo Bisciglia, è ospite in studio a Verissimo da Silvia Toffanin. La ragazza racconta il suo inaspettato trionfo: “In verità ci ho sempre sperato ma mai me lo sarei aspettato.

Sono usciti fuori tanti lati di me che nemmeno io conoscevo. Io avevo la passione per il canto e la danza, più per la danza“. Una passione che, anni fa, si realizzò in un provino proprio per il programma di Maria De Filippi: “Feci il provino ad Amici, passai il primo turno per fortuna e il passo successivo era uno stage, in cui in poco tempo avrei dovuto imparare una coreografia. Allora ho fatto finta di essermi fatta male con una distorsione alla caviglia e me ne sono andata. Quello è stato il mio primo provino ad Amici tanti anni fa“.

“Ero agitato, molto competitivo“

Anche Filippo Bisciglia fa il punto sulla sua esperienza ad Amici Celebrities, in cui è uscito in maniera evidente il suo carattere competitivo: “Io sono così: a mio figlio non dirò mai che l’importante è partecipare. Tu devi provare a vincere, poi se non ci riesci non fa nulla. Io lì ero agitato, molto competitivo, ero entrato nel mood della gara: io se faccio una cosa provo a farla bene“.

La piccola crisi

La storia d’amore fra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia dura ormai da 12 anni, ma la coppia ammette di avere avuto un piccolo momento se non di crisi, perlomeno di distacco e riflessione.

Il conduttore si confida a Silvia Toffanin: “Non ci siamo mai separati, ma c’è stato un periodo di crisi circa due anni e mezzo fa. Quando c’è l’amore si può superare qualsiasi ostacolo. Lei anche se non abbiamo un figlio è la mia famiglia: non è solo la mia fidanzata, ma è la mia amica, la mia sorella, in futuro anche la mia badante”. La Camassa aggiunge: “Ero più gelosa del suo modo di fare, poi man mano mi sono abituata“.